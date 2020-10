Laforgia (LeU): "Recovery grande occasione, non ci sia arretramento su diritti"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2020 "Abbiamo davanti a noi la grande occasione del Recovery ma, se non vogliamo sprecarla, abbiamo bisogno di rispettare almeno tre condizioni: intanto che non ci sia un arretramento sui diritti del lavoro come vorrebbe il presidente degli industriali, perché oggi la competitività si fa con la ricerca, l'innovazione e le nuove tecnologie e, poi, che accanto alla giustizia sociale e alla giustizia climatica si centri il grande obiettivo della parità di genere. E infine, non possiamo utilizzare i 209 miliardi di euro, senza un grande piano di assunzioni nel pubblico. Abbiamo bisogno di immettere nella pubblica amministrazione nuove energie e nuove competenze, senza le quali non c'è progettualità né esecuzione dei progetti". Lo dice il senatore di Leu Francesco Laforgia nell'Aula del Senato, nel corso del suo intervento a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. agenziavista.it