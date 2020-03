(Agenzia Vista) Piacenza, 21 marzo 2020 Lei in quarantena, lui in ospedale. I volontari CRI di Piacenza consegnano l’ultima lettera d’amore Lei in quarantena a casa chiama il servizio farmaci a domicilio della Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza per consegnare una ‘medicina’ al marito positivo ricoverato. Una ‘medicina’ d’amore: una lettera dopo una vita passata insieme per l'ultimo saluto attraverso i volontari della #CroceRossa. Un frammento di Umanità nei giorni più duri dell’emergenza #IlTempodellaGentilezza / fonte Croce Rossa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev