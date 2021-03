(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo Letta arriva al Nazareno per l’elezione a segretario Pd: "Dormito come il principe di Condé” L’ex presidente del Consiglio Enrico Letta arriva alla sede del Pd per quella che sarà molto probabilmente la sua vittoria alle elezioni del nuovo segretario del partito. “Stanotte ho dormito come il principe di Condé” ha detto scherzando con i giornalisti entrando. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev