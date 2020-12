(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2020 Libro nero del Coronavirus, De Lorenzo: "Caos comunicativo Governo ha causato problemi" "L'opinione pubblica non è stata in grado di valutare i rischi a causa del caos comunicativo del Governo. Sono le linee guida internazionali a dire che la pandemia va gestita con la massima trasparenza". Lo ha detto Giuseppe De Lorenzo, autore insieme a Andrea Indini del "Libro nero del Coronavirus", in una diretta su Zoom. 00_46 Facebook Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev