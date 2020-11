(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2020 Lillo è guarito dal Covid: "Tolto il respiratore come prima cosa ho ballato" "Sapete cosa ho fatto quando il dottore mi ha tolto il supporto per respirare e mi ha detto va bene puoi muovermi? Ho messo le cuffiette e, senza esagerare, ho ballato". Così Pasquale Petrolo detto Lillo, del duo Lillo e Greg, in un messaggio di ringraziamento per il sostegno ricevuto durante la sua degenza per Covid-19. / Facebook Lillo e Greg Duarata: 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev