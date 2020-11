(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2020 Lo spot di Europa Verde sul Green Friday per l’acquisto equo e solidale “Mary sta pensando in anticipo agli effetti dei suoi regali di Natale sull’Amazzonia, così durante le feste potrà avere ancora un pianeta vivibile, e potrà essere Mary Christmas, campionessa dell’acquisto sostenibile”. Lo spot di Europa Verde sul Green Friday per l’acquist o equo e solidale. Durata: 00_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev