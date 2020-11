Lockdown in Lombardia, negozi e bar in ansia: “Lavoro crollato. Noi mortificati, speriamo duri poco”

(Agenzia Vista) Milano, 4 Novembre 2020 Lockdown in Lombardia, l’ansia di negozi e bar: “Lavoro già crollato. Siamo mortificati, speriamo duri poco” Il Dpcm firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre sancisce le regole per la determinazione delle zone rosse. In attesa dell’ufficializzazione del ritorno del lockdown in Lombardia negozi e bar sono preoccupati per il futuro: “Il lavoro è già crollato nelle ultime settimane. Siamo mortificati e dispiaciuti perché abbiamo dovuto affrontare spese. Speriamo che chiudendo ora si possa riaprire presto”. Durata 02_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev