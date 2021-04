(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2021 "Si deve tornare al voto il prima possibile, la cosa più frustrante per i cittadini è che non sanno a chi rivolgersi, devono seguire regole schizofreniche da uno Stato che impedisce loro di lavorare. Dopo la frustrazione c'è la rabbia". Così il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida in una dichiarazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev