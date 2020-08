M5s, voto su Rousseau per ok alleanze e no limite mandati

Roma, 14 ago. (askanews) - Il Movimento 5 stelle cambia e dice sì al terzo mandato. Alla consultazione sulla piattaforma Rousseau hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48.975 aventi diritto. Nel primo quesito quello che puntava a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio hanno votato sì 80,1 %, mentre per il secondo che prevede la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali si sono espressi a favore il 59,9 %. Per la precisione sono 39mila i sì al mandato zero e 29mila sì alle alleanze locali."Siamo cambiati in questi anni e continueremo a farlo, misurandoci con la realtà che evolve. Questo significa sapersi mettere in discussione, maturare, crescere, imparare dagli errori fatti e scrivere nuove pagine". Ha scritto il presidente della Camera Roberto Fico quando ancora le votazioni erano aperte.Il via libera al terzo mandato spalanca le porte alla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma.