(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre “Mai fatto un vaccino in vita mia, sono per la libertà”, manifestanti "no mask" a Piazza S. Giovanni “Se mi vaccinerò contro il Covid? Mai, non ho mai fatto un vaccino in vita mia. Sono per la libertà” queste alcune delle frasi dei manifestanti scesi in piazza fra sovranisti monetari e “no mask” in Piazza San Giovanni a Roma contro la “dittatura sanitaria” e per una nuova moneta sovrana sganciata dall’euro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev