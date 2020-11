(Agenzia Vista) Sardegna, 28 novembre 2020 Maltempo in Sardegna, fiumi di acqua per le strade di Bitti Il maltempo colpisce la Sardegna, in particolare nel paese di Bitti, nel nuorese. Intervenuti i vigili del fuoco difficili alla ricerca di vittime e dispersi. / Twitter Cgil VigilidelFuoco @FpCgilVVF Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev