(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Manovra, Conte: "Da opposizione contributo costruttivo" "Ci sono momenti in cui lo scontro con l'opposizione è più vivace e momenti in cui il dialogo da' dei frutti come nel passaggio parlamentare della manovra. Devo dare atto del gran lavoro fatto dalle forze di maggioranza, hanno avuto pochissimo tempo per migliorare la legge di bilancio ma voglio sottolineare il contributo costruttivo delle forze di opposizione soprattutto per due misure: il Parlamento ha stanziato 650 milioni per rafforzare il piano di vaccinazione e ha rafforzato le tutele a favore dei lavoratori professionisti, autonomi e Partite Iva. Questo è il dialogo che funziona e che da frutti". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev