(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 Marcucci (PD): "Giovedì convocato gruppo per elezione nuovo Presidente, penso a mia ricandidatura" "L’appello del Segretario è stato molto forte. Il riconoscimento del lavoro svolto da parte di questo gruppo, composto da tutte le sue anime e le sue sensibilità politiche mi è parso sincero, chiaro e definitivo. Questo mi obbliga a fare una riflessione in queste ore e per questo ho convocato il gruppo per procedere all’elezione del nuovo capogruppo giovedì mattina alle 8:30. La mia riflessione sarà per decidere su una mia candidatura o una candidatura di una donna che sarà concordata con tutto il gruppo. Siamo un partito complicato con tante dinamiche e alcune regole, preferisco la democrazia rispetto ai partiti in cui decide uno solo." Così Andrea Marcucci, Senatore del Partito Democratico, dopo l'assemblea dei Senatori Dem. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev