(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2021 "Senza lavoro buono e dignitoso per tutti non ci sarà neppure la ripresa che vogliamo. Sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa emergenza, perché è la condizione, e il motore, della ripartenza, della ricostruzione, della rinascita", così il Presidente della Repubblica Mattarella alla celebrazione per la festa del primo maggio. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev