(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2021 "Un articolo della Costituzione in particolare, quello sull’uguaglianza, vero pilastro sulla nostra carta, è una meta da conquistare. Un cammino ancora incompiuto. Penso alla condizione femminile, all’impegno delle donne per un effettivo diritto all’uguaglianza", così il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia per il 2 giugno al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev