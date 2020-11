(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2020 Mediterraneo orientale, Di Maio: "Inaccettabili toni provocatori Erdogan verso partner europei" Nell'Aula della Camera dei deputati il question time con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, la ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, il ministro degli Affari esteri Luigii Di Maio, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev