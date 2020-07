(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2020 Meloni a Travaglio: "Sul Fatto istigazione all'odio e alla violenza contro di me e il mio partito" "Non mi stupisce l'ennesimo articolo della stampa di sinistra che tenta come al solito di demonizzare l'avversario con lo spettro del fascismo, ma reputo inaccettabile che un quotidiano nazionale, come "Il Fatto Quotidiano", pubblichi un articolo che invoca di fatto alla lotta armata contro un partito politico. È o non è questa istigazione all'odio e alla violenza? Vediamo se per questo articolo ripugnante ci saranno parole di condanna chiare!". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un video di risposta a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano a proposito di un articolo contro Fdi. Twitter Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev