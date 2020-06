Meloni: "Chiediamo a Governo di fare incontri in diretta streaming"

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2020 Meloni chiediamo a Governo di fare incontri in diretta streamingg La manifestazione del centro-destra in via del Corso a Roma. I leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno guidato il corteo per le strade del centro di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev