(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 L'intervento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, la quale si è rivolta tutto il tempo al presidente Conte chiamandolo avvocato e mai presidente: "Avvocato Conte stamattina mi sono vergognata per lei, e non solo per quell'aiutateci ma per il mercimonio che ha inscenato in quest'aula. Si vola alto con la Mastella Airlines..." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev