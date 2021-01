Meloni: "Governo di larghe intese? Cambiando ordine addendi il risultato non cambia"

(Agenzia Vista) Barcellona, 16 gennaio 2021 "Il problema di un Governo di larghe intese è che modificando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Il problema è che così in Parlamento non ci sarà mai una maggioranza forte e coesa nelle idee, che è l'unica cosa che può far governare bene una nazione". Queste le parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante una visita lampo a Barcellona, in Spagna, per l'importante iniziativa del partito conservatore europeo di cui è presidente, Ecr. agenziavista.it