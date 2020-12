(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2020 "71 intellettuali di centrosinistra firmano un appello per denunciare i gravi problemi della riforma del Mes, gli sessi che il centrodestra sottolinea nella sua risoluzione unitaria. Se non vuole ascoltare noi, la sinistra dia retta alle sue voci migliori e ci eviti catastrofi come quella del bail-in". Lo ha dichiarato l'esponente della Lega Alberto Bagnai. 00_18 agenziavista.it