(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2020 Mes, Fassino (PD) utilizzare tempo a disposizione per trovare soluzione ragionevole "La discussione andrebbe fatta nel merito, in questo caso è una discussione ideologica. Il Mes conviene perché sono 37 miliardi che l'UE da' all'Italia senza alcuna condizione. Sarebbe il 30% in più di quello che l'Italia spende ogni anno per la sanità. Non si capisce la ragione per cui non si possa utilizzare il Mes. La discussione interna ai partiti non può venir prima del bene del Paese" così il deputato del PD Piero Fassino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev