(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2020 Mes, Orlando: "Per Pd va assolutamente utilizzato" “Dobbiamo mettere il Paese nelle condizioni di usare rapidamente le risorse che abbiamo conquistato a livello europeo, e dobbiamo fare in modo che queste risorse servano anche a migliorare la nostra sanità, a renderla più moderna, e rafforzare la sua dimensione territoriale. Per questo il PD continua a pensare che dobbiamo usare il MES, lo strumento che va appunto in questa direzione”. Così Andrea Orlando del Partito Democratico in una dichiarazione alla sede del Partito Democratico. Durata: 00_23 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev