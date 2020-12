(Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre Mes, Ricci (Pd): “Non c’è finanziamento più conveniente per sanità e Comuni” “Abbiamo la grande opportunità di rafforzare la sanità territoriale e del Mezzogiorno. Non c’è in questo momento un finanziamento più conveniente di quello del Mes. Il governo ascolti l’appello dei sindaci” queste le parole del sindaco di Pesaro ed esponente del Pd Matteo Ricci. Durata: 00_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it