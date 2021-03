(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 Messa: "Speravamo di tornar in presenza per il secondo semestre ma non sarà possibile" "Speravamo di tornare in presenza con il secondo semestre universitario, ma non sarà possibile, però, quando si tornerà in aula avremo acquisito competenze per modi e metodi nuovi della didattica", così la ministra dell'Università alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato presso la nuova aula dei Gruppi parlamentari. / Webtv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev