(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2020 Migranti, Amendola: "Nuovo Patto afferma che fenomeno va gestito iniseme a livello Ue" "In materia di migrazione, la Commissione Europea ha presentato proprio oggi il Patto europeo su Migrazione e Asilo. Viene affermata la necessità di gestire insieme i fenomeni migratori, come ribadito dalla presidente von der Leyen la scorsa settimana nel suo discorso sullo Stato dell 'Unione". Così il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nell'audizione davanti alla Commissione Politiche Ue./Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev