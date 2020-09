(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2020 Migranti, Lamorgese: "Piano Ue primo passo ma serve netto superamento di Dublino" "Il piano Ue appena annunciato per riformare i regolamenti in materia di immigrazione è un primo passo ma serve il superamento del trattato di Dublino" queste le parole della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in comitato parlamentare Schengen alla Camera. / Camerawebtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev