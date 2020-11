(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2020 Migranti, Salvini: "Con tutti i problemi italiani priorità è smantellare decreti" "Con tutti i problemi che dobbiamo affrontare in questo periodo di cosa si occupa domani il Parlamento? Invece di occuparsi di Italia si occupa dei decreti sicurezza, che i 5 Stelle avevano votato con noi e domani voteranno per smantellare. Operazioni per ridare il via alla mangiatoia sull'immigrazione, all'Italia campo profughi. I parlamentari della Lega, e mi auguro di tutto il centrodestra, interverranno in continuazione per impedirlo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Instagram. 01_53 Instagram Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev