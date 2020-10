(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2020 Mione: "Tour in bici alla scoperta del Made in Italy. Covid? Una gara andata male, si deve reagire" Intervista a Gianfranco Mione, ex professionista di triathlon, anche campione nazionale nel 2001, numero uno della squadra PPR Team e imprenditore. Mione ha creato un business partendo dalla sua passione per la bici. Insieme a un Tour Operator hanno ideato dei tour in bicicletta a tappe che ripercorrono gli itinerari paesaggisticamente più belli d'Italia, alla scoperta del patrimonio territoriale, fermandosi a dormire negli hotel e nei ristoranti stellati più esclusivi del Paese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev