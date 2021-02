(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Miozzo (CTS): "Riaperture? Se ne parlerà in un altro momento" "Di riaperture se ne parlerà in un altro momento, sicuramente non ne abbiamo parlato questa sera. Dobbiamo verificare, venerdì ci sarà la nuova fotografia della situazione e poi vedremo, se ne parlerà di volta i n volta." Così Miozzo, coordinatore del CTS, uscendo da Palazzo Chigi dopo il vertice con il Presidente del Consiglio e i ministri per fare il punto sulla situazione epidemiologica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev