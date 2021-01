Moderna: "Nostro vaccino è efficace contro le varianti del virus"

Milano, 25 gen. (askanews) - Moderna ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid-19 ha prodotto anticorpi che neutralizzano anche le nuove varianti del virus, identificate nel Regno Unito e in Sudafrica.Per maggiore precauzione, Moderna ha lanciato un programma clinico per aumentare l immunità alle varianti emergenti e testerà un ulteriore dose di richiamo del suo COVID-19 Vaccine (mRNA-1273) per studiare la capacità di aumentare ulteriormente i titoli neutralizzanti contro i ceppi emergenti."Siamo incoraggiati da questi nuovi dati - ha dichiarato Stéphane Bancel, Chief Executive Officer di Moderna - che rafforzano la nostra fiducia sul fatto che il COVID-19 Vaccine di Moderna possa essere protettivo contro queste nuove varianti individuate".