(Agenzia Vista) Venezia, 03 settembre 2020 Mostra del Cinema, Charles Dance e Lotte Verbeek insieme a Venezia per presentare The Book of Vision Alla Lounge Celebrities/Tennis Club di Lungomare Marconi è previsto il cocktail party per il film di apertura della Settimana della Critica di Venezia 2020, The Book of Vision. Presente il cast, da Charles Dance alla rivelazione Lotte Verbeek, insieme posano per i fotografi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev