Nardella (Confimea): "Accordo con FidoImpresa per supporto all'economia"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2021 Roma 15 Apr.- “Quello di questa mattina è un accordo importante, per la rinascita delle imprese, soprattutto di quelle medio-piccole che rappresentano il PIL italiano. Porteremo la finanza innovativa su tre mondi importanti che sono: l’ecosostenibilità, il digitale e le energie rinnovabili. Stiamo vicini all’Europa e dobbiamo assolutamente portare le imprese in una globalizzazione europea. “Così Roberto Nardella, presidente CONFIMEA nel corso della conferenza stampa per la firma dell'accordo fra Confimea Imprese e FidoImpresa per supportare le imprese ad accedere ad ogni forma di finanziamento d'impresa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it