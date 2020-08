(Agenzia Vista) Potenza, 06 agosto 2020 Nasce facoltà di medicina in Basilicata, Speranza: "Possibilità per giovani della nostra terra" Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato insieme al ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e la Rettrice dell’Università della Basilicata Aurelia Sole, l’Accordo di Programma per l’istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Basilicata. / Facebook Regione Basilicata Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev