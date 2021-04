Navalny, Borrell: "Russia responsabile di sua salute e sicurezza"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 aprile 2021 "La situazione sanitaria dell'oppositore russo Alexei Navalny peggiora, abbiamo ricevuto notizie secondo cui sarebbe stato spostato in un ospedale per detenuti ma rimane sotto le autorità russe". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell in conferenza stampa. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev