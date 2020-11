Nuovo Dpcm, Conte: “In Regioni rosse chiusi negozi, bar e ristoranti. Aperti barbieri e lavanderie”

(Agenzia Vista) Roma, 4 novembre Nuovo Dpcm, Conte: “In Regioni rosse chiudono negozi, bar e ristoranti. Aperti barbieri e lavanderie” “Nelle Regioni dell’area rossa chiudono bar e ristoranti e l’asporto è consentito fino alle 22 ma non ci sono restrizioni sugli orari di consegna a domicilio. Chiudono negozi a parte per i generi alimentari e i beni di prima necessità. Restano aperti tabaccai, edicole, farmacie, parafarmacie e anche parrucchieri, barbieri e lavanderie” lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa annunciando le misure del nuovo Dpcm. / Facebook Giuseppe Conte Durata: 00_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev