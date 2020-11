Agenzia Vista) Roma, 4 novembre Omofobia, “Libertà, libertà!”. Il coro dei deputati leghisti in Aula alla Camera contro il ddl Zan In occasione della votazione in Aula alla Camera sul Ddl Zan contro l’omotransfobia i deputati della Lega hanno intonato un coro di protesta contro una riforma da loro considerata un limite eccessivo alla libertà di espressione. Durata: 00_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev