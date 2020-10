(Agenzia Vista) Ginevra, 13 ottobre 2020 12-10-20 Oms: "Lasciar circolare virus pericoloso non è un'opzione, non etico" "Permettere ad un virus pericoloso che non conosciamo pienamente di circolare liberamente è semplicemente non etico. Non è un'opzione". Lo ha detto oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev