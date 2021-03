Oms: "Servono 10 milioni di dosi di vaccini per Paesi che non hanno ricevuto niente"

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2021 L'Oms ha chiesto 10 milioni di dosi di vaccini anti- Covid per aiutare 20 Paesi del mondo che non hanno ricevuto nessun vaccino. "Il sistema internazionale Covax necessita di 10 milioni di dosi di vaccini per 20 Paesi, affinchè anche loro possano iniziare a vaccinare i propri operatori sanitari e i propri anziani. Covax non può fornire vaccini che non ha, accordi bilaterali, divieti di esportazione e diplomazia dei vaccini hanno distorto il mercato, creando diseguaglianze", così il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus. / Youtube World Health Organization Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev