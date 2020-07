(Agenzia Vista) Ginevra, 01 luglio 2020 "Vorrei rassicurare sul fatto che il virus con potenziale pandemico individuato in Cina non è un nuovo virus, ma è sotto sorveglianza dal 2011, grazie a quanto osservato dalla rete globale sull'influenza". A evidenziarlo Mike Ryan, capo del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, in conferenza stampa a Ginevra. Youtube Who agenziavista.it