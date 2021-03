(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 Orlando: "Crisi più forte del 2008, ma strumenti migliori per affrontarla" "Rispetto al 2008 la crisi sarà più forte, quindi la sfida non è meno impegnativa, ma gli strumenti a disposizione sono migliori grazie anche al superamento della politica di austerità". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro del Lavoro, in un incontro in videoconferenza con la Stampa estera. Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev