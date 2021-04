(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2021 "Il reddito di cittadinanza è stato una rete di protezione sociale in questo periodo di crisi, ma ho istituito un comitato scientifico sull'argomento per valutare la resa dell'istituto e per collegarlo attivamente al mondo del lavoro", così il ministro del Lavoro Orlando al Question Time alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev