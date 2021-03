(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 Orlando: "Rete per vaccinazioni nei luoghi di lavoro" "Oggi abbiamo deciso con il ministero della salute e le parti sociali di iniziare la costruzione di una rete per permettere la vaccinazione di tutti i lavoratori. È un modo per dare sicurezza al sistema lavorativo del Paese". così il ministro del Lavoro Andrea Orlando dopo l'incontro con Speranza e le parti sociali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev