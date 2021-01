(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Pa, Dadone: "Semplificazione Piano rilancio è occasione irripetibile" “Il Programma di innovazione strategica per la PA che ho proposto è parte integrante del Piano per il rilancio nazionale e prevede uno specifico progetto d’investimento, l’investimento 2.3 che riguarda proprio un’opera di semplificazione, di digitalizzazione delle procedure, di sviluppo dell’interoperabilità contenuta nel programma della pubblica amministrazione ed agganciata al Piano di rilancio. Costituisce dal nostro punto di vista un’occasione imperdibile per riuscire a portare a termine un radicale ripensamento dei procedimenti che sono spesso ancora legati a delle normative che sono obsolete e sono prive anche di un’analisi di impatto e che però sono determinanti per riuscire a portare a casa la realizzazione dei progetti, in particolare quelli del Piano di rilancio e a permettere l’efficace utilizzo delle sue risorse” Così il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone intervenendo in audizione davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione. / Youtube Camera dei deputati 01_09 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev