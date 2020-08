(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2020 Paolo Virzì chiude la stagione del Cinema America in Piazza a Trastevere Con il film del 2017 “Ella & John - The Leisure Seeker” di Paolo Virzì si chiude la stagione del Cinema in Piazza organizzato dal Cinema America. In Piazza San Cosimato a Trastevere, tra gli ospiti, il regista Paolo Virzì e lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev