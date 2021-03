(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2021 Piano vaccinale, Fornaro (Leu): "Sfida per tutto il Paese e non problema del solo commissario" "L'obiettivo sul piano vaccinale rimane riuscire ad immunizzare più italiani possibili nel più breve tempo possibile. Il piano vaccinale è una sfida per di tutto il Paese e non un problema del solo commissario". Lo ha dichiarati l'esponente di Leu Federico Fornaro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev