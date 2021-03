(Agenzia Vista) Palermo, 07 marzo 2021 Pioggia di lapilli, Musumeci: "Aspettiamo aiuti dal Governo" "Un evento che sta coinvolgendo una ventina di comuni, per questo proclamerò lo stato d'emergenza e chiedo al Governo e alla Protezione Civile di intervenire con i mezzi necessari. Come Regione abbiamo già predisposto un contributo di un milione di euro", così Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana in merito alla pioggia di lapilli che da giorni colpisce i centri vicino all'Etna. / Facebook Regione Siciliana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev