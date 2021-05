Pnrr, Emiliano a Gelmini: "In Puglia nati pronti, non abbiamo santi in paradiso"

(Agenzia Vista) Bari, 03 maggio 2021 "Noi siamo qui e siamo pronti. Siamo nati pronti, perché i pugliesi sanno che se qualcuno chiede di alzare la mano, dobbiamo essere più veloci degli altri, altrimenti rischiamo di rimanere a terra. Non abbiamo molti santi in paradiso". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha voluto raccontare alla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, arrivata a Bari nel pomeriggio, una delle caratteristiche della regione. Regione Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev