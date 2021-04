Pnrr, Rampelli (FdI): "Soltanto 500 milioni per Roma, Draghi umilia la Capitale"

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2021 "Nel Pnrr sono stati stanziati soltanto 500 milioni di per Roma, una vera e propria vergogna. Roma non è solo Capitale d'Italia ma capitale universale, i soldi che arriveranno sono una ridicola elemosina. Nel 2025 si festeggerà l'anno giubilare e noi chiediamo al governo 1 miliardo e 800 milioni di euro, esattamente quelli che arrivarono per il Giubileo del 2000 dallo Stato italiano senza attingere ai fondi europei”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia nel corso di una manifestazione organizzata dal coordinamento romano di Fratelli d’Italia davanti Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev