(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2021 "Parte un iter in Europa che secondo me non sarà lungo, ma sarà invece un percorso in cui dovremmo correre, sia nella progettazione e realizzazione delle opere, sia con le riforme che devono accompagnare la realizzazione delle opere. Bisogna semplificare burocrazia, fisco, riformare giustizia". Così il presidente di Italia viva Ettore Rosato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev